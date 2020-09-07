شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تعلن تسديد 28.677 طلب بناء جدية التصالح بنسبة تصل لـ83.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى محافظة دمياط، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفى مستهل الاجتماع جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذهاعلى أرض المحافظة، وصولًا للانتهاء منها وفقاَ للتوقيتات الزمنية المحددة لها، سعيًا لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات التى يتم تنفيذها فى العديد من القطاعات الحيوية التى تمس حياتهم.

Advertisements

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، الموقف الخاص بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، وكذا التى تم الانتهاء منها، هذا إلى جانب ما يتعلق بموقف التصالح فى مخالف البناء، وكذا التعامل مع حالات التعدى على أملاك الدولة، مشيرة إلى أن إجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019-2020 وصل قيمته إلى 297.855 مليون جنيه، وتشمل موازنة عامة بقيمة 288.267 مليون جنيه، وموازنة ذاتية بقيمة 9.588 مليون جنيه، لافتة إلى أن هذه الخطة تتضمن 49 مشروعًا من أجل العمل على رصف الطرق، وتحسين البيئة، ومشروعات الكهرباء، إلى جانب الإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية، منوّهة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2020 تتضمن 38 مشروعًا بإجمالى 389.450 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، أوضحت الدكتورة منال عوض أن عدد طلبات التصالح المقدمة وصلت إلى 34.272 طلب، منها 28.677 طلب سددت جدية التصالح، بنسبة تصل إلى نحو 83.5 % من إجمالى الطلبات المقدمة، فيما بلغت الإزالات التى تمت لحالاتالتعدى على أراضى أملاك دولة سواء مبانى أو أراضى زراعية 11.121 إزالة، من اجمالى 16.703 حالة تعد تم رصدها خلال الفترة منمايو 2017 حتى أغسطس 2020، منوهة إلى الموقف الخاص بتقنين أراضى الدولة الموجودة بالمحافظة.