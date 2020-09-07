شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. السيول تضرب سانت كاترين وتملأ البحيرات الجبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت مدينة سانت كاترين للسيول للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث هطلت أمطار غزيرة على جبل كاترين وجبل عباس مكونة لسيل وادى الأربعين وسيل التفاحة سارت السيول فى مجراها الطبيعى، وتم تحويل مجاريها فى بعض المناطق، حفاظا على المنشآت.

وأكد خالد سلامة نائب رئيس مدينة سانت كاترين أنه تم التعامل بمعدات المدينة فى فتح مداخل الوديان والتجمعات، وجارى رفع الإطماءات الرملية والحجرية من الطريق الرئيسى.

وأضاف سلامة، أن جميع الطرق مفتوحة ولا توجد خسائر بشرية أو مادية مع امتلاء البحيرات الجبلية فى هذه المناطق بالمياه.

ومن خلال متابعته لكافة أحداث السير لحظة بلحظة، أثنى اللواء خالد فودة على المجهود الكبير التى تقوم به رئاسة مدينة كاترين من إداريين وعمال بالتعاون مع أهالى المدينة فى السيطرة على السيل.

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السيول تضرب سانت كاترين (1)



السيول تضرب سانت كاترين (2)



السيول تضرب سانت كاترين (3)