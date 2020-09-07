شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس يعتبر اختياره سفيرا للسياحة مسؤولية كبيرة فى توقيت استثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار، عن سعادته باختياره سفيرا للسياحة بمنظمة السياحة العالمية، مؤكدا أن هذا الاختيار هو مسؤولية كبيرة، خاصة فى هذا التوقيت الاستثنائى الذى يعانى فيه العالم من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيقدم الجديد والمتميز للخروج من هذه الأزمة والترويج للمقاصد السياحية المصرية.



حواس يتوسط أمين منظمة السياحة ووزير الآثار

‎ونشر حواس، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، زوراب بولوليكاشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، صحبها بتعليق: "سعدت جدا باختيارى سفيرا للسياحة بمنظمة السياحة العالمية، إن هذا الاختيار هو مسؤولية كبيرة وخاصة فى هذا التوقيت الاستثنائى الذى يعانى فيه العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد".





وأضاف حواس: "ولكن لابد أن أقدم الجديد والمتميز للخروج من الأزمة والترويج للمقاصد السياحية المصرية بصفة خاصة والسياحة فى العالم بصفة عامة، وذلك لاستعادة الحركة السياحية إلى سابق عهدها، سواء فى مصر أو فى العالم أجمع".

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وكان زوراب بولوليكاضفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، نوه على هامش زيارته الأخيرة لمصر، عن عزمه ترشيح الدكتور زاهى حواس ليكون سفيرا مصريا للسياحة لدى المنظمة، على غرار شخصيات عالمية كبيرة بمختلف دول العالم.

وأعرب الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إلى الامين العام، عن سعادته بهذا الاختيار، قائلا إن الدكتور حواس خير سفير مصرى عالمى للترويج للسياحة والاثار.