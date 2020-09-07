شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة تونس" تنفى تأثير الإرهاب على الحجوزات وتخطط لتطوير السياحة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير السياحة التونسى، الحبيب عمّار، إنّ العمليّة الإرهابيّة، التّي شهدتها تونس أمس الأحد، بأحد المفترقات القريبة من مرسى القنطاوى (سوسة) وأدّت إلى استشهاد عون من قوّات الحرس الوطنى وجرح آخر، لن يكون لها انعكاسات سلبية على القطاع السياحي بالمنطقة.

وشدّد الوزير التونسى فى تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية على أهميّة أن تظلّ السيّاحة الداخلية هي العنصر الأهم في السوق السياحية التونسية، مشيرا الى ان هذا التوجّه يستدعي وضع برنامج متكامل لتطوير السياحة الداخلية بما يكفل عدم تأثر المنتج السياحي الوطني بالاحداث التى تشهدها البلاد من وقت الى آخر.

وأكّد وزير السياحة، على هامش لقائه عددا من مهنيي القطاع بولاية سوسة، أنّ السيّاح المقيمين بالجهة وبكامل المؤسّسات السياحيّة بالبلاد يواصلون قضاء عطلهم دون تسجيل إلغاءات أو إنهاء للعطل.

ولفت إلى معاينته مدى تطبيق البروتوكول الصحّي في المجال السيّاحي وقام بزيارة عدد من الوحدات الفندقية بالجهة ، واستمع خلال لقائه بالمهنيين إلى مشاغل اهل القطاع في هذا الظرف الحسّاس نتيجة تواصل الأزمة الصحيّة وانقضاء الموسم السياحي الصيفي وبداية موسم الخريف.

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وبيّن الوزير أنّه سيشرع في تفعيل الإجراءات، التّي تمّ إقرارها سابقا، سيما، المتعلّقة منها بالمسائل الماليّة وتوفير السيولة للمؤسّسات السياحيّة حتّى تتمكن من مواجهة تداعيات جائحة كورونا مشيرا إلى انه سيواصل العمل على مساعدة اهل المهنة على تنويع المنتوج السيّاحي الوطني وخاصّة دعم السياحة البديلة.

وقال وزير السياحة التونسى ، الحبيب عمّار، أن "ما بني على امتداد 60 سنة في قطاع السياحة في تونس مهدد اليوم بالانهيار".

وأشار عمّار إلى ضرورة الشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاع، التي من شأنها مضاعفة أدائه بعشر مرّات.

واعتبر أن الإجراءات، التّي اتخذتها حكومة السابقة على مستوى البروتوكول الصحّي لتأمين السياّح والعاملين في القطاع السياحي من فيروس كورونا بعد رفع الحجر الصحّي، كانت جيّدة في سبيل المحافظة على السياحة والصناعات التقليدية.