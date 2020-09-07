شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يحصلون على 1.4 مليون جنيه مستحقات عن فترة عملهم بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتبى التمثيل العمالى التابعين للوزارة بالقنصلية المصرية بكل من الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية نجحا فى تسوية الخلافات العمالية مع 4 شركات بالمملكة لصرف مستحقات عاملين مصريين ، فضلا عن مستحقات متوفيين، بإجمالى 347 ألفاً و 228 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليون و 427 ألفاً و 107 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض وجدة بمتابعة المستحقات المالية لمصريين يعملون فى شركتين، فضلا عن متابعة صرف مستحقات متوفيين بالمملكة لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرزاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بمتابعة مستحقات 3 عمال وبلغت 202 ألف و380 ريالاً سعوديا ، تمثلت في حل مشكلة المواطن المصري "إسلام.ح.ش." وديا مع الشركة التي كان يعمل بها ، وتم تسوية مستحقات نهاية الخدمة وبلغت 168 ألفا و435 ريالاً تصرف على دفعتين آخر دفعة تم صرفها واستلامها نقدا ، فضلا عن إصدار الشركة تأشيرة خروج نهائى وتذكرة سفر طيران وشهادة خبرة له.

وتم تقديم المواطن بالشكر لمكتب التمثيل العمالي، والشركة ، مشيدا بالتعاون الذي تم بينهما والتسوية الودية .

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كما قام المكتب بالحصول على شيك بمبلغ 14 ألفا و 367 ريالا قيمة مستحقات نهاية الخدمة باسم ورثة المرحوم "عمرو.ع.أ" الذي توفي منذ 7 سنوات والذى كان يعمل لدى شركة الورق الوطنية المحدودة "نابكوة الوطنية" وتم تسليم أصل الشيك للقنصلية لارساله بالطريق الدبلوماسى لورثة المتوفى .

واستطاع مكتب التمثيل العمالي بجدة بالاتصال والتواصل والعلاقات الجيدة مع مجمع الزبيدي الطبي بالقنفدة وتم تسوية مستحقات نهاية خدمة المواطن المصرى الصيدلى "عبد الهادى.أ.ع.أ.ع" والذى كان يعمل بالمجمع، وذلك بحصوله على مستحقاته النظامية التي بلغت 19 ألفا و 578 ريالا وتم تحويل المبلغ على بنك الأهلي (NCB) ، وأصدرت الشركة له تأشيرة خروج نهائى وتذكرة سفر طيران وشهادة.

وفي السياق قام مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات المرحوم "ياسر. م. أ" لدى شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة بالرياض والذي وافته المنية في 26 يونيو الماضي .

وفي تقريره للوزير أشار الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض أن المكتب قام بالتواصل مع مدير الموارد البشرية بالشركة الذى أقر بوجود مستحقات للمتوفى والذى كان يعمل لدى الشركة بوظيفة فنى "ميكانيكا صيانة عامة" وقد أصيب بفيروس كورونا ،وتم حجزه بمستشفى عناية العائلة بالفطيم إلى أن وافته المنية، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى الملك فهد التخصصي لتغسيل الجثمان والتكفين ودفن في ذات يوم. وفاته.

وتم ارسال مستحقات المتوفى البالغة 144 ألف و 848 ريالا على رقم حساب مستحقات العاملين المصريين المتوفين لتحويل المبلغ عليه ، وتم إرسال صورة إيداع المبلغ بالبنك .