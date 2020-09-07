شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تشرح كيفية تطبيق التعليم عن بعد قبل إعلان تفاصيل الحضور بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة سوف تطبق التعليم عن بعد أو الأون لاين، كجزء مهم فى خطة العام الدراسى الجديد، والتى سيتم الإعلان عن تفاصيلها غدا الثلاثاء من قبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، قائلة: التعليم الهجين جزء أساسي فى ظل استمرار تداعيات أزمة كورونا.

وأوضحت المصادر أن الوزارة سوف تعتمد على عدة محاور أساسية فى خطة التعليم عن بعد، أولها توفير المحتوى الرقمي والمناهج لطلاب الثانوي العام على بنك المعرفة، ومن ثم سيكون بنك المعرفة عنصرا مهماً فى خطة التعليم عن بعد، ويجب على الطلاب التسجيل عليه للاستفادة من أكبر محتوى تعليمى ، موضحة أن منصة ادمودا مستمرة فى خطة التعلم عن بعد وأيضا المكتبة الرقمية والتى تحتوى على مناهج لصفوف مرحلة التعليم الأساسى، إضافة إلى منصة البث المباشر وسيتم توفير المناهج أيضا على موقع وزارة التربية والتعليم.

وشددت المصادر على أن المدارس أيضا ستوفر محتوى رقمى لطلابها خاصة فى الأيام المقرر أن يتلقى فيها الطلاب دروسهم فى المنزل، طبقا لمواعيد الحضور للمدرسة، مشددة على أن هدف تحديد أيام للحضور وأخرى للتعليم من المنزل هدفه تخفيف الكثافة الطلابية فى الفصل، ومن ثم فخطة التعلم الاون لاين مهم للغاية فى أطار خطة الوزارة للتوسع فى التعليم عن بعد .

ويعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد غدا الثلاثاء 8 سبتمبر الجارى، موضحا، أن كل ما يقال عن هذا الموضوع حتي الآن "لا أساس له من الصحة" وهو تخمينات نتمني عدم الخوض بها أو تداولها.

وقالت مصادر مسئولة إن الوزير سوف يعلن عدد أيام الحضور للطلاب خلال الأسبوع، وكيفية حمايتهم فى ظل استمرار تداعيات أزمة كورونا.

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وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ترأس فى وقت سابق اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.