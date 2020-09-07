شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلن تشغيل رحلات إلى أكرا بغانا ولاجوس وأبوجا بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عضو تحالف ستار عن استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وأكرا بغانا بمعدل رحلتين أسبوعيًا اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 10 سبتمبر 2020، يأتي هذا في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم.

وكذلك أعلنت الشركة عن استئناف رحلاتها إلى كل من، لاجوس وأبوجا بنيجيريا بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا لكل منهما اعتبارًا من غد 8 سبتمبر 2020.

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جدير بالذكر، أن شركة مصر للطيران تقوم بدور الناقل الرسمي للوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 في دورته الـ27 ، والذي تستضيفه مصر في الفترة من 13 -31 يناير القادم بمشاركة 32 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.

صرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: " أنه تأتي مشاركة مصر للطيران كناقل رسمي للحدث في إطار مسئوليتها الوطنية ودعمها ورعايتها للفعاليات الرياضية خاصة الدولية التى تحتضنها مصر وتشجيعا للسياحة و جذباً للسائحين من مختلف أنحاء العالم، حيث لا تدخر الشركة جهداً في تقديم كافة التسهيلات اللازمة وكافة الإمكانيات في سبيل إنجاح هذه البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر والشركة الوطنية مصرللطيران، كذلك تكليف فرق عمل من مختلف التخصصات لاستقبال الوفود الرسمية والشعبية كضيوف اعزاء علي أرض مصرنا الحبيبة عن طريق تسهيل إجراءات السفر و الوصول بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ".