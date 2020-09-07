شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الطيران" تسير 27 رحلة جوية تقل 2500 راكب إلى عدة دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الإثنين، رحلاتها إلى 27 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 2500 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، باريس، لندن، ميلانو، إسطنبول ، نيروبي ، الخرطوم ، الشارقة، بيروت، البحرين، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، ورحلة واحدة استثنائية إلى كل من جدة، أبها، الدمام، كيجالي، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من "أسوان، الأقصر"، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى.

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