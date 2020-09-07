بطريرك الكاثوليك يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس البطاركة والأساقفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس صباح اليوم الإثنين، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

أقيمت فعاليات الاجتماع بالمقر البطريركي بكوبرى القبة، بمشاركة الآباء المطارنة أعضاء اللجنة الدائمة، لبحث الأمور الرعوية والخدمية الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية فى مصر.

وفى يناير الماضى، ترأس بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحاق أولى جلسات مؤتمر البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بحضور المطران نيقولاس هنرى، السفير البابوى، حيث يدور الحديث حول جدول الأعمال الذي يتضمن العديد من الأمور الرعوية والإدارية التى تخص الكنيسة الكاثوليكية في مصر.

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وقرر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في ختام اجتماعه النصف سنوي، إبريل 2018، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة، أن تجتمع اللجنة الدائمة للمجلس، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، أربع مرات سنويا خلال أشهر "يناير، مارس، يونيو، ونوفمبر"، إلا أن خلال عام 2020 بسبب تطورات فيروس كورونا، تم تغير بعض المواعيد، لينعقد هذا الشهر .

وتتكون اللجنة الدائمة من البطريرك بصفته رئيس المجلس، والمطران كيرلس وليم مطران أسيوط، والمطران جورج بكر النائب البطريركي للروم الكاثوليك بمصر، والمطران عادل زكي النائب الرسولي للاتين في مصر، والأنبا توماس عدلي المدبر الرسولي لإيبارشية الجيزة، والمونسينيور فيليب نجم المدبر البطريركي للكلدان في مصر، والأب ميلاد صدقي أمين سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والأب ميلاد شحاتة مساعد أمين السر.

قرر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في ختام اجتماعه النصف سنوي، الذي عقد في دار القديس اسطفانوس بالمعادي، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة، أن تجتمع اللجنة الدائمة للمجلس، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، أربع مرات سنويا خلال أشهر "يناير، مارس، يونيو، ونوفمبر".

وتتكون اللجنة الدائمة من البطريرك بصفته رئيس المجلس، والمطران كيرلس وليم مطران أسيوط، والمطران جورج بكر النائب البطريركي للروم الكاثوليك بمصر، والمطران عادل زكي النائب الرسولي للاتين في مصر، والأنبا توماس عدلي المدبر الرسولي لإيبارشية الجيزة، والمونسينيور فيليب نجم المدبر البطريركي للكلدان في مصر، والأب ميلاد صدقي أمين سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والأب ميلاد شحاتة مساعد أمين السر.