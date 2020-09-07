شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يتفقد أعمال تجهيز لحوم صكوك الأضاحى ويشدد على جودتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منذ قليل جولة فى مجزر البساتين لمتابعة عملية تقطيع وتعبئة لحوم صكوك الأضاحى تمهيدا لتوزيعها على المستحقين.

وشدد جمعة خلال الجولة على أعمال النظافة والتعقيم والتأكد من أوزان اللحوم وجودتها، قائلاً:"نريد أن يصل كل كيس لحم لمستحقه بأعلى جودة".

وأعلنت وزارة الأوقاف عن أنها ستوزع اليوم الاثنين، 13 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (القاهرة – البحيرة – دمياط – شمال سيناء)، بواقع (3) طن لكل من محافظة (القاهرة – البحيرة – دمياط)، و (4) طن لمحافظة (شمال سيناء) ، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي .

وقالت الوزارة إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 502 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

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وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.