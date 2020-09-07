- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة جديدة للأقباط الكاثوليك بعد توقيع عقد "حق انتفاع" مع "الروم".. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع كل من المطران جورج بكر، مطران الروم الكاثوليك بمصر، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، اتفاقية تسمح للإيبارشية البطريركية بالانتفاع بكنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك، بطنطا، وتعيين كاهن قبطي كاثوليك يقوم بالعمل الرعوي فيها على أن يحتفل بقداس بيزنطي اسبوعي وفي الأعياد.
الكنيسة الجديدة للأقباط الكاثوليك
وقالت الكنيسة الكاثوليكية، في بيان اليوم الاثنين، هذا العمل هو ثمرة من ثمار روح الشركة بين الكنائس ذات الحق الخاص الكاثوليكية الشرقية، لتعزيز التعاون الروحي والرعوي بين الكنائس، و تهدف أساسا الى خدمة أبناء الكنيستين والحفاظ على طقوسهم الشرقية واحترامها والحفاظ على التواجد الكاثوليكي مع التغيرات الجغرافية والسكانية لأبنائهما، مشيرة إلى أن يوم ٢٥ مارس من كل عام، هو عيد الرعية، ويحتفل به بحضور ممثلي الطائفتين سويا حسب الطقس البيزنطي، علامة على الشركة الكاملة.
الكنيسة الجديدة للأقباط الكاثوليك
يذكر أن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ترأس صباح اليوم اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بالمقر البطريركي بكوبري القبة، وذلك بمشاركة الآباء المطارنة أعضاء اللجنة الدائمة، لبحث الأمور الرعوية والخدمية الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر كنيسة جديدة للأقباط الكاثوليك بعد توقيع عقد "حق انتفاع" مع "الروم".. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.