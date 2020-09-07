شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة ينصح المواطنين باستكمال الأوراق عقب دفع جدية التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسام الدين فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، عن إقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية لدفع جدية التصالح، مشيدا بوعي المواطنين بأهمية الخطوة في ظل انتهاء العمل بالقانون بنهاية سبتمبر الجارى.

وناشد نائب محافظ القاهرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين، بدفع جدية التصالح حتى في حال عدم اكتمال الأوراق المطلوبة، منوها بأن هناك فترة زمنية لاستكمال تلك الأوراق.

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وأكد "فوزي" أن الدولة تقدم اقصى ما في وسعها لتقنيين الأوضاع المخالفة من أجل عدم "الجري وراء السراب"، لافتا بأن تكلفة إصلاح أخطاء المواطنين من البناء العشوائى يكلف الدولة أكثر بكثير من إنشاء مناطق مخططة ومنظمة.