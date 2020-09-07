شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الأسمرات يحصلون على 72 ميدالية.. وخالد صديق: "النادى مش معمول للتصوير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، عن حصول أبناء "الأسمرات" على 19 ميدالية ذهب في بطولة الكونغ فو، منوها بحصولهم أيضا على 72 ميدالية على مستوى محافظة القاهرة من أحد النوادى المحتكرة لهذه البطولة، معلقا بقوله: "النادي اللى اتعمل مش للتصوير ويتم تدريبهم"، وضحكة الأطفال ولعبهم في الأسمرات هي مكافأة ربنا لينا".

وقال رئيس صندوق تطوير العشوائيات، في لقاء على التليفزيون المصري، اليوم الإثنين، إن هناك لجنة تم تشكيلها لرصد سلبيات مشاريع العشوائيات من أجل العمل على تفاديها، منوها بأن هذه السلبيات ترفع لرئيس الوزراء لوضع حلول لتلك السلبيات، فضلا عن أن كل مشروع، له إدارة وشركة أمن وصيانة لرصد أى مشكلة ووضع حلول فورية.