شكرا لقرائتكم خبر عن التربية والتعليم تؤكد لا صحة لإلغاء أعمال السنة بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يتم إلغاء أعمال السنة لطلاب المدارس ولم يصدر اى قرار فى هذا الشأن.

ويعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخطوط العريضة للعام الدراسى الجديد غدا الثلاثاء 8 سبتمبر الجارى، موضحا، أن كل ما يقال عن هذا الموضوع حتي الآن "لا أساس له من الصحة" وهو تخمينات نتمني عدم الخوض بها أو تداولها.

وقالت مصادر مسئولة إن الوزير سوف يعلن عدد أيام الحضور للطلاب خلال الأسبوع، وكيفية حمايتهم فى ظل استمرار تداعيات أزمة كورونا.

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ترأس فى وقت سابق اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسى المقبل 2020-2021، الذى سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

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ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة فى العام الدراسى الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهى يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.