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نبيلة مكرم تؤكد للدارسين بالخارج عزم القيادة فتح جامعات وإنشاء مدن جديدة..صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج: زيارة أولادنا الذين يدرسون فى الخارج، لجامعة الجلالة كانت بهدف تعريفهم أن هناك طفرة حقيقية فى ملف التعليم العالى، مشيرة إلى أنها شاهدت الفخر والسعادة ببلدهم في هذه الإنجازات، قائلة: "عندنا رجالة فى مصر وقيادة عايزه تنقل الدولة لمكانتها الحقيقية".

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ونشرت السفيرة نبيلة مكرم، عبر حسابها على انستجرام، مجموعة صور خلال زيارتها لجامعة الجلالة مع وزير التعليم العالى والطلاب الدارسين فى الخارج، صحبتها بتعليق: "إحنا عاملين طفرة كبيرة فى ملف التعليم العالى وكان لازم يتعرف ولادنا اللى بيدرسوا فى الخارج على جهد الدولة وقيادتها فى الملف، من وزير التعليم العالى وتحت قبة جامعة الجلالة، وبعدها كان لازم يشوفوا عظمة مدينة الجلالة، وده خلى صورة اليوم تكتمل عندهم من فتح جامعات جديدة وإنشاء مدن جديدة وخلق 50 ألف فرصة عمل لولاد مصر".

 

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وأضافت السفيرة: "شفنا الفخر ببلدهم والسعادة فى عيونهم وسؤال بيدور فى ذهنهم.. أنتم عملتم كل ده ازاى وامتى؟.. الرد كان جاهز: عندنا رجالة فى مصر وقيادة عايزه تنقل الدولة لمكانتها الحقيقية".

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وكانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، عقدت حوارًا مفتوحًا مع الوفد من شباب الدارسين بالخارج للرد على أسئلتهم، وذلك بحضور الدكتور أيمن مسلم أستاذ ورئيس قسم الهندسة بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد خبراء مصر بالخارج.

 

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يأتى ذلك فى إطار الزيارة التى تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لوفد من شباب الدارسين بالخارج المتواجدين بمصر حاليا إلى مدينة الجلالة، للتعريف على الجهود الحقيقية التى تقوم بها الدولة المصرية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالى.

 

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وخلال الحوار، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن مشروع مدينة الجلالة يوفر آلاف فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، ويوفر حياة كريمة لنحو 50 ألف أسرة مصرية، بخلاف المهن المختلفة العاملة بالمشروع خاصة المناطق التي من حوله.

 

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كما دعت السفيرة نبيلة مكرم الطلبة المتواجدين من الدارسين بالخارج، لمن يرغب منهم فى قضاء فترة تدريب فى الوزارات والهيئات التابعة لها حسب تخصصه، فسيتم التنسيق وتوفير هذه الفرصة، مضيفة أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير فترة تدريب للطلاب الدارسين بالخارج حتى يتعرفوا عن قرب على بيئة العمل فى مصر والتعرف مباشرة على فرص العمل الموجودة بمصر كل فى تخصصه.

 

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واختتمت وزيرة الهجرة حديثها بالتأكيد على أن مصر تستطيع فى كل المجالات، وأن شباب مصر الدارسين بكل المجالات هم نواة النهضة الحقيقية، وعليهم يقوم بنيان الوطن.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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