شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتبة مصر العامة: تفعيل 11 نشاط للشباب والأطفال وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، أنه تم استئناف العديد من الأنشطة بالمكتبة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضحت مديرة مكتبة مصر العامة، أن عدد الأنشطة التي تم تفعيلها خلال شهر أغسطس الماضي بلغ ١١ نشاط، تضمنت الرسم والموسيقي والبرمجة وتركيب الأشكال المتداخلة، ومسرح العرائس، والتدريب على أعمال التفصيل والكروشيه والإكسسوار، وغيرها من الأنشطة بمشاركة عدد كبير من الشباب والأطفال.

وأكدت على أهمية الدور التوعوى والإرشادي الذي تساهم به المكتبة، بإقامة سلسلة من الندوات تحت عنوان «العنف ضد المرأة»، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، واستهدفت هذه الندوة الفئة العمرية من الكبار للتوعية بأشكال العنف ضد المرأة، وشارك بها ٢٠ مشترك، كما أقيمت ندوة عن ترشيد المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحى، ضمن سلسلة ندوات للتوعية والإرشاد لاستهلاك المياه، وأقيمت الندوة أون لاين وتم بثها على الصفحة الرسمية للمكتبة على حساب الفيس بوك.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مكتبة مصر العامة بالزقازيق، في توعية النشئ والشباب باعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها، ويتردد عليها المواطنون على اختلاف أعمارهم وثقافتهم للقراءة، والبحث والإطلاع واستغلال أوقات فراغهم.

أكد محافظ الشرقية على أهمية المكتبة في ترسيخ الوعى والثقافة والمعرفة لدى النشئ والشباب، لخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على محاربة التطرف الفكرى بكافة أشكاله ومواجهة الإرهاب الأسود.

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