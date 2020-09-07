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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أساقفة الإسكندرية» يترأس أول قداس بعد «الفتح التدريجي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس المطران الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة اقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، الإثنين، أول صلاة قداس الهى باللغة العربية بعد استئناف الكنائس عبادتها الاسبوعية، اتساقاً مع قرار «الفتح التدريجي للكنائس» تزامنًا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.
ويعد القداس الثانى للمطران حنا بعد إقامة القداس الأول باللغة الإنجليزية الأسبوع الماضى ضمن خدمة الأجانب.
وعقب الصلاة، ألقى عظة روحية شرح فيها وصايا المسيح التي تضمن الحفاظ على وحدة الكنيسة واستمرار علاقات المحبة بين أعضائها.
وحرصت الكنيسة على قياس درجات حرارة المصلين والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الأدوات الشخصية بالإضافة إلى تقسيم مقاعد الكنيسة بالشكل الذي يضمن التباعد الاجتماعي.
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