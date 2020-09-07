شكرا لقرائتكم خبر عن «سيمنس» تُنفّذ شبكة كهرباء الضغط العالي لـ«بشائر الخير» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اختيار الشركة المصرية لنقل الكهرباء على سيمنس للطاقة لتنفيذ مشروع ربط محطة محولات بشائر الخير بالإسكندرية مع الشبكة القومية للطاقة. وسيساعد المشروع الجديد في توفير الطاقة الكهربائية لأكثر من 25000 وحدة سكنية بالمدينة تتضمن أكثر من 250 عمارة سكنية إلى جانب المراكز الخدمية.

وقال محمود حنفي، نائب الرئيس التنفيذي الأول لحلول نقل الكهرباء في شركة سيمنس للطاقة لمنطقة الشرق الأوسط، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه «يُعد توفير الطاقة الكهربائية للمدن الجديدة أولوية قصوى لمصر ودول المنطقة، وهو موضوع يتم التأكيد عليه مرارًا، من أجل إقامة مدن أكثر ازدهارًا وصديقة للبيئة».

يأتي هذا المشروع أيضًا في إطار التزامنا بدعم جهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة قدرات نقل الطاقة داخل الشبكة القومية. وستساعد محطة المحولات الجديدة على تقوية الشبكة وتحسين امدادات الطاقة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من المستهلكين في المنازل والقطاعات الاقتصادية، نتيجة لحركة التمدن الواسعة التي تشهدها مصر في الوقت الحالي.«

وفي إطار هذا المشروع، ستكون سيمنس للطاقة مسئولة عن القيام بالتصميم والأعمال الهندسية والانشاءات والتوريد والتركيبات والتشغيل التجريبي لمحطة المحولات جهد 66/11 كيلو فولت بنظام تسليم المفتاح. ويتضمن ذلك توريد القواطع الكهربائية المعزولة غازيًا وتركيب واختبار المحولات الكهربائية ونظم التحكم وكذلك معدات الحماية والاتصالات، وسيتم تنفيذ المشروع وفقاً لإطار زمني سريع حيث من المتوقع تشغيله في يوليو 2021.

وأضاف عماد غالي، العضو المنتدب لشركة سيمنس للطاقة في مصر، أن «تمثل شبكة الكهرباء التي تتميز بالكفاءة والقوة عنصرًا رئيسيًا في إطار رؤية مصر الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. في الوقت نفسه، نحن سعداء بتعميق علاقاتنا المتينة وطويلة الأجل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال مشاركتنا في إقامة هذا المشروع الذي من شأنه المساهمة في تطوير وتحسين حياة الآلاف من مواطني الإسكندرية».

وأشارت الشركة إلى أنه «لهذا اليوم، تعتمد نحو 50% من شبكة نقل الطاقة في مصر على تكنولوجيا شركة سيمنس للطاقة، وهو ما ساهم في تحسين مستوى استقرار الشبكة القومية للكهرباء وسرعة استجابتها للتغيرات في الطلب على الطاقة».

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يذكر أنّ مصر تسعى منذ فترة لتقوية وزيادة مستوى اعتمادية شبكة الكهرباء القومية، من أجل توفير الطاقة الكهربائية للمدن الجديدة، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ويمثل مُجمّع بشاير الخير السكني جزءًا من مشروع قومي متكامل لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين الذين يعيشون في تجمعات ومناطق عشوائية غير رسمية في الإسكندرية.