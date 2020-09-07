شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة التليفزيون: دورنا نشر الوعي.. ولا نتهاون في تقديم المعلومات الصحيحة للمشاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، إن الدور الأساسي للتليفزيون والإعلاميين هو نشر الوعي لدى المواطن في القرى والنجوع وفي جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت «فاروق» في تصريح لـ«المصري اليوم»، أنه نحرص دائمًا على تقديم المعلومة الصحيحة، ولا نتهاون في تقديم المعلومات الصحيحة للمشاهد، وبالتالي يجب على السوشيال ميديا، إلا تتسرع في نشر أي معلومات مغلوطة، وأن يكون هناك ضمير في نشر المعلومة، ويتم التأكد من صحتها قبل النشر، لإن المعلومة الخطأ تتسبب في ضرر لكثير من الناس.

وأشارت إلى أنه من الغريب أن يصبح لكل الناس على السوشيال ميديا، منصة إعلامية ينشر من خلالها كيفما يشاء.