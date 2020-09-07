شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين لإقامتهما حفل خطوبة داخل أحد الأندية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط شخصين (مستأجرى كافيتريا بأحد الأندية) لإقامتهما «حفل خطوبة» داخل الكافتيريا بحضور 30 شخص، دون إخطار النادى بذلك، بالمخالفة للقرارات الصادرة بمنع التجمعات لما تشكله من خطورة على صحة المواطنين، وبسؤالهما أقرا بمخالفتهما للقرار ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.