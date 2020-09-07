شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين لإقامتهما حفل خطوبة داخل أحد الأندية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط شخصين (مستأجرى كافيتريا بأحد الأندية) لإقامتهما «حفل خطوبة» داخل الكافتيريا بحضور 30 شخص، دون إخطار النادى بذلك، بالمخالفة للقرارات الصادرة بمنع التجمعات لما تشكله من خطورة على صحة المواطنين، وبسؤالهما أقرا بمخالفتهما للقرار ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ياتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
99,863
-
تعافي
78,108
-
وفيات
5,530
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخصين لإقامتهما حفل خطوبة داخل أحد الأندية بالأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.