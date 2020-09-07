شكرا لقرائتكم خبر عن لمكافحة الفساد.. بدء تشغيل المركز التكنولوجي الجديد في قها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المهندسة أمل فوزى، رئيس مدينة قها، البدء في تفعيل وتشغيل المركز التكنولوجي بالوحده المحلية لمدينة قها لخدمة المواطن وتسهيل كافة الاجراءات والخدمات التي تقدم له لفصل مقدم الخدمة عن طالبها لإرساء قواعد العدل ومكافحة الفساد والتسهيل على المواطنين وقضاء مطالبهم دون عناء.

وعقدت «فوزى» اجتماعا موسعا بحضور محمد عزي سعيد، المشرف على مشروعات المركز التكنولوجى بوزاره التخطيط، وطاهر الحنفى، مدير عام المشروعات بالقليوبية، واحمد صلاح، مسؤول المتابعه بديوان عام محافظه القليوبيه، ومها صلاح شعراوي، مسؤول التدريب بوزاره التخطيط، ورانيا رمضان، مسؤول التدريب بوزاره التخطيط، للبدء في التنفيذ والعمل في المركز.

تشغيل المركز التكنولوجى الجديد بقها

تشغيل المركز التكنولوجى الجديد بقها