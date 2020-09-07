شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية»: انتهاء الاستعدادات بمقار جولة الإعادة لـ«الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، إن الشركة انتهت من كافة استعدادات جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف «نجيب» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم تشكيل لجان للمرور على المقار الانتخابية المخصصة للانتخابات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع رؤساء أفرع الشركة لمراقبة جودة مياه الشرب ورفع عينات للمياه للاطمئنان على مدى توافر المياه بالمقار حفاظاً على سير العملية الانتخابية.

كما أكد على أنه تم التنبيه على ضرورة التأكد من تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحى الواقعة بتلك اللجان وكذا الخطوط الداخلية والتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ مفاجئة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومديرى مديريات الخدمات بتكاتف كافة الجهود والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية، مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في العملية الانتخابية.