شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة المنيا تنفي هدم مسجد الفتح بقرية دفش بمركز سمالوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محافظة المنيا، اليوم الاثنين، بيانًا أكدت فيه أنه لا صحة لما تم نشره ونقله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول هدم مسجد الفتح بقرية دفش بمركز سمالوط، كما أكدت المحافظة أن مسجد الفتح تم إنشاؤه منذ حوالي ٣٥ عامًا، وتم عمل إحلال وتجديد له عام ٢٠١٤، وكل ما تم نقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عارٍ تمامًا من الصحة.

ودعت المحافظة، برئاسة المحافظ اللواء أسامة القاضي، جميع المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة في كل ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق خلف أى شائعات مغرضة هدفها نشر الفوضى والبلبلة، والاعتماد على المصادر والقنوات الرسمية في نقل الأخبار وتداولها.