شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تدشن مبادرة جديدة لدمج السودانيين والتعربف بالثقافة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر تدشين مبادرة مجتمعية جديدة تحت مسمى «الخدمة السودانية»، تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبإشراف الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية.

وذكرت الكنيسة أن المبادرة يتم تدشينها رسميا في 15 سبتمبر الجارى، وتستمر لمدة 5 شهور لتقديم خدمات التوعية وتعليم اللغتين العربية والانجليزية وتمكين السودانيين من خلال حرف التفصيل وتصفيف الشعر بواقع 4 ايام اسبوعيا.

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى دمج السودانيين في المجتمع المصري، بهدف التعرف على الثقافة المصرية، وذلك من خلال لقاءات توعوية تهدف إلى تعرف السودانيين على التاريخ المصري، بالإضافة إلى العادات والتقاليد المصرية.

وتهدف المبادرة إلى تدريب الإخوة السودانيين على إتقان اللغة العربية الفصحى والعامية، واللغة الإنجليزية، كما ستوفر الخدمة أيضًا لقاء بين مجموعة من المتطوعين المصريين والأخوة السودانيين؛ حتى يتعرفوا على الثقافة السودانية.

وتتيح المبادرة فرصة تدريبية للتمكين على حرف التفصيل، وتصفيف الشعر، مما يساهم ويساعد في عملية التوظيف.

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