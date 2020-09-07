شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة نسائية وتمركزات أمنية استعدادًا لجولة الإعادة بانتخابات «الشيوخ» في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنهت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنوفية، بقيادة اللواء احمد فاروق القرن، استعدادتها لتأمين جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال تأمين مقار اللجان الانتخابية وتعزيز تواجد قوات الشرطة بمحيطها، وتأمين الطرق والمسارات المؤدية للجان.
وأكد مصدر أمنى بمديرية الأمن أنه سيتم الدفع بتمركزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان، والدفع بأقوال أمنية متحركة للربط بين التمركزات الأمنية، واستهداف كل صور الخروج عن القانون، سواء المتعلقة بانتهاك فترات الصمت الانتخابى، أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وسيتم الاستعانة بالشرطة النسائية في عمليات التأمين، لا سيما بمحيط لجان السيدات لمساعدتهن، خاصة كبار السن والمرضى، وضمان وصولهن للجان بسهولة دون أية مشقة.
ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ يومى 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتيجة يوم 16 سبتمبر بحد أقصى.
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