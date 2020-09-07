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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 35 تعديًا على أملاك الدولة بينها 8 على محور المحمودية فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الوحدات المحلية بمراكز كفرالدوار وأبوالمطامير والدلنجات بحملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة أسفرت عن إزالة 35 حالة تعدٍ على مساحة ألفين و676 مترًا مربعًا.
وقامت الوحدة المحلية لمركز كفرالدوار بإزالة 8 تعديات على المسطح الخلفي لترعة المحمودية والذى من المقرر أن يمر منه محور المحمودية بإجمالى مساحة 929 مترًا مربعًا بنطاق قري بولين فى كفرالدوار.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز أبوالمطامير 8 تعديات بالبناء على أرض أملاك الدولة على مساحة 900 متر مربع عبارة عن مبان بقرية آدم التابعة للوحدة المحلية لقرية الصديق الجديدة فى أبوالمطامير، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز الدلنجات 19 تعديًا على أملاك الصرف على مساحة 847 مترًا مربعًا فى قرية الوفائية التابعة للمركز.
وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، وتكثيف الجهود لمنع أي تعديات جديدة.
ومن ناحية أخرى تستمر المراكز التكنولوجية فى المحافظة فى استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد.
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