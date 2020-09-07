شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الانتخابات بالإسماعيلية تستعد لمعركة الإعادة بـ«الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اللجان الانتخابية بأنحاء القرى والمدن والمراكز بالإسماعيلية حالة من النشاط الكبير وحملات النظافة والتعقيم داخل وخارج المقار الانتخابية قبل ساعات من انطلاق جولة الإعادة التي يتنافس فيها اللواء عادل عبدالغنى عن حزب مستقبل وطن ورمضان إمام المرشح المستقل.

وكلف اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، مسؤولى الوحدات المحلية بعمل حملات تعقيم ونظافة لجميع اللجان الانتخابية ومقار الإقامة الخاصة بأعضاء ورؤساء اللجان الانتخابية من الهيئات القضائية بالتنسيق مع دكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

وأكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشيوخ في الإعادة على المقعد الفردى المقرر انطلاقها الثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 من شهر سبتمبر الجارى.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أي موقف طارئ قد يحدث والمتابعة والعرض أولا بأول على المحافظ.

وكان محافظ الإسماعيلية قد عقد اجتماعا بحضور كل من اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد، واللواء هشام مروان، مساعد مدير الأمن، والعقيد هشام الفقى، المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات وممثلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومديريات الخدمات وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لمتابعة العملية الانتخابية.

وخلال الاجتماع تمت مراجعة واستعراض كافة الإجراءات التنفيذية والاستعدادات والتجهيزات التي تم تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها استعدادا لجولة الإعادة في الانتخابات.

ويذكر أن إجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 201 مركز بإجمالى عدد 229 لجنة فرعية وعدد 897 ألفا و574 ناخبا وناخبة.

وتم التأكيد على التنسيق التام فيما بين مختلف الجهات المعنية على تأمين اللجان من الخارج والاهتمام بأعمال النظافة بالمناطق المجاورة للمقار التي يجري بها الانتخابات بأنواعها والمتابعة اليومية والعمل على إزالة أي معوقات قد تحدث.

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كما تم توفير مصادر إضاءة تبادلية في جميع مراكز الانتخابات ولجان الفرز ووجود تليفون خط أرضي بكل مركز انتخابى وتوفير غرفة مؤمنة بشبابيك حديد للتحفظ على صناديق الاقتراع بمصبعات حديدية وأبواب حديدية لحفظ الصناديق بعد انتهاء اليوم الأول من الاقتراع.

وإجراء الصيانة اللازمة لدورات المياه المستخدمة أثناء العملية الانتخابية داخل المقار الانتخابية بالأدوار الأرضية لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.

وإنشاء حرم آمن باستخدام الفراشة وإزالة الأشجار والنباتات التي تعوق الرؤية لتسهيل عملية التأمين وإنشاء سرادق به عدد مناسب من الكراسي لانتظار الناخبين أمام كل مركز انتخابي مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي.