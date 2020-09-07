شكرا لقرائتكم خبر عن تحريز ومصادرة ٢١١ موتور مياة وفوانيس ليد و٨٠ كرتونة جيل مجهولة المصدر في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التجارة الداخلية في مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية برئاسة محمد فتح الله مدير عام الادارة، حملة تموينية، الاثنين، شملت عدد من المحال التجارية والأسواق أسفرت عن مخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تأتي الحملات المفاجئة، في إطار تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المحافظة، بتشديد الرقابة على المحلات والأسواق لضمان عدم وجود غش تجاري وحفاظا على الاقتصاد الوطنى من أي إغراق بسلع مجهولة المصدر .

وأسفرت الحملة عن وجود مخالفات بـ4 محال تجارية ومخزن، وتم مصادرة والتحفظ على المضبوطات وعرضها على النيابة التي تولت التحقيق.

وضمت المضبوطات التي شملت محل لحيازته وعرضه للبيع ٢٠٠ موتور مياه نصف حصان بدون بيانات ومجهول المصدر، ومحل لحيازته وعرضه للبيع موتور مياه واحد حصان مجهولة المصدر، و٦ موتور مياه نصف حصان مجهولة المصدر، و٤ موتور مياه واحد ونصف حصان مجهولة المصدر.

كما تم ضبط محل لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر بغرض البيع وتم تحريز ومصادرة ١١ فانوس ليد و٥ عبوة زيت باكم و٧ عبوات زيت باكم، كما تم ضبط مخزن لحيازته سلع مجهولة المصدر وإدارة نشاط بدون ترخيص وتم تحريز ٨٠ كرتونة جيل مطهر بكل كرتونة ٤٨ عبوة.

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