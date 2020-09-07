شكرا لقرائتكم خبر عن ٢١ مدرسة جديدة تدخل الخدمة لأول مرة ٢٠٢١ في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، دخول 21 مدرسة (إنشاءات جديدة وتوسعات) الخدمة لأول مرة العام الدراسى المقبل 2020 / 2021.

وأوضح، لـ«المصرى اليوم»، أن المدارس الـ٢١ تضم ٤١٧ فصلاً دراسياً ويتم دخولها الخدمة بهدف تخفيض الكثافة الطلابية داخل الفصول، بدءا من العام الدراسي المقبل ٢٠٢١/٢٠٢٠.

وأشار إلى أن المدارس الجديدة تمثل إنشاءات جديدة وتوسعات رأسية وأفقية بالمدارس، حيث جرى الانتهاء من إنشاء وتوسع في ٢١ مدرسة و٤١٧ فصلا بالإدارات التعليمية الخمس، موزعة كما يلى إدارة المنتزة ١٠مدارس بإجمالى عدد ٢٠٤ فصول دراسية، وإدارة وسط ٣ مدارس بإجمالى عدد ٨٥ فصلا دراسيا، وإدارة الجمرك مدرسة واحدة بإجمالى عدد ٦ فصول دراسية، وإدارة العجمى ٢ مدرسة بإجمالى عدد ٢٣ فصلا دراسيا، وبرج العرب ٥ مدارس بإجمالى عدد ٩٩ فصلا دراسيا، على أن يتم العمل بهذه المدارس والفصول الدراسية مطلع العام المقبل.