شكرا لقرائتكم خبر عن لمواكبة سوق العمل.. برنامجان دراسيان جديدان بـ«علوم بنها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور لطفي ابراهيم أبوسالم، عميد كلية العلوم بجامعة بنها، عن بدء الدراسة هذا العام في برنامجين جديدين بالساعات المعتمدة وهما الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية وعلوم المواد النانومترية وتطبيقاتها.

وأشار العميد، في بيان صحفي الأحد، إلى أن البرامج الجديدة تأتى في إطار مواكبة تطورات سوق العمل من خلال خلق إطار علمي متميز لإكساب الطلاب المعلومات والمعارف اللازمة وإكسابهم المهارات الذهنية والمهنية المطلوبة لتحقيق الإطار المعرفي في البحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذين التخصصين الجديدين دور في الحياة وذات تأثير في القطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة مثل التكنولوجيا والطاقة والطب وغيرها.

وقال أبوسالم إن برنامج علوم المواد النانومترية وتطبيقاتها يوفر فرص عمل للخريجين في مجالات إنتاج الطاقة وتخزينها، مجال تصنيع الإلكترونيات الدقيقة، وصناعة المنسوجات والبوليمرات، ومجال تصنيع الدواء، وهندسة تكنولوجيا النانو، وتحلية المياه، أما البرنامج الثاني وهو الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية يوفر فرص عمل للخريجين في مختبرات التحاليل الطبية، ومصانع الأغذية، ومصانع الكيماويات، وشركات الأدوية، ومجال البيئة، المراكز البحثية المتخصصة.