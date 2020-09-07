إزالة سقف شقتين مخالفتين بمركز بنها (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، الاثنين، بحملة إزالة مكبرة برئاسة المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها، وبحضور حمادة وهدان، نائب رئيس المدينة، وأحمد سليمان، رئيس الوحدة المحلية بكفرالجزار، والعميد محمد سمير، مأمور مركز بنها وقوة من شرطة مركز بنها والأجهزة المعاونة بالوحدة، وذلك للتصدي للبناء بدون ترخيص والتعدى على أملاك الدولة بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. قامت الحملة بإزالة ٢ حالة مسلحات (حالة بقرية ورورة وحالة بقرية ميت الحوفيين)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. استخدمت الحملة «الهيلتي والمرزبة» في إزالة المسلحات المخالفة. إزالة سقف شقتين مخالفين بمركز بنها بالهيلتي والمرزبة إزالة سقف شقتين مخالفين بمركز بنها بالهيلتي والمرزبة إزالة سقف شقتين مخالفين بمركز بنها بالهيلتي والمرزبة الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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