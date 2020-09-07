شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «علوم بنها»: برنامجان جديدان في العام الدراسي الجديد لمواكبة سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور لطفي ابراهيم أبوسالم، عميد كلية العلوم بجامعة بنها، بدء الدراسة هذا العام في برنامجين جديدين بنظام الساعات المعتمدة، وهما الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية وعلوم المواد النانومترية وتطبيقاتها.
وقال «أبوسالم» إن البرامج الجديدة تأتى في اطار مواكبة تطورات سوق العمل من خلال خلق إطار علمي متميز لاكساب الطلاب المعلومات والمعارف اللازمة وإكسابهم المهارات الذهنية والمهنية المطلوبة لتحقيق الإطار المعرفي في البحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يكون لهذين التخصصين الجديدين دور في الحياة وذات تأثير في القطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة مثل التكنولوجيا والطاقة والطب وغيرها.
وأضاف أن برنامج علوم المواد النانومترية وتطبيقاتها يوفر فرص عمل للخريجين في مجالات إنتاج الطاقة وتخزينها، مجال تصنيع الالكترونيات الدقيقة، وصناعة المنسوجات والبوليمرات، ومجال تصنيع الدواء، وهندسة تكنولوجيا النانو، وتحلية المياه، أما البرنامج الثاني وهو الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية يوفر فرص عمل للخريجين في مختبرات التحاليل الطبية، ومصانع الأغذية، ومصانع الكيماويات، وشركات الأدوية، ومجال البيئة، المراكز البحثية المتخصصة.
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