شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لحصر المنشآت المنتجة للمواد الخطرة بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة مشكله من إدارات المتابعة والبيئة والأمن الصناعي والرخص، بالوحدة المحلية بكفر شكر، بحصر المنشآت التي تنتج مواد خطرة، بهدف المتابعة واتخاذ الإجراءت اللازمة، وذلك بإشراف مصيلحى جمال هدايا نائب رئيس مجلس المدينة، بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة مراجعة كافة المنشآت الصناعية والتى تقوم بتصنيع أو استخدام المواد الخطرة في نطاق المحافظة.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة، في بيان صحفي الإثنين، إنه تم تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة كافة المنشآت الصناعية التي تقوم بتصنيع أو استخدام المواد الخطرة بهدف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وناشد رئيس المركز والمدينة جميع أصحاب المنشآت الصناعية بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل وعدم مخالفتها.