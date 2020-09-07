وزيرة الثقافة تنعى الفنانة عايدة كامل: فن التمثيل فقد إحدى نجماته

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنانة الكبيرة عايدة كامل التى غيبها الموت صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 89 عام بعد فترة صراع مع المرض.

وأبدت عبد الدايم حزنها لرحيل مجموعة من علامات قوى مصر الناعمة خلال هذا العام، وقالت في بيان صحفي: إن فن التمثيل فقد إحدى نجماته البارزات والتى نجحت فى وضع بصمة مميزة على الشخصيات التى قامت بأدائها.

وأضافت إن أعمال الراحلة ستبقى خالدة فى تاريخ الفن، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

ولدت الفنانة عايدة كامل عام 1931 وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي وأنجبت الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، درست اﻹذاعة في الجامعة وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينات ثم كرست جهودها للدراما التليفزيونية والاذاعية منذ الثمانينات.