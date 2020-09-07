بمقدم 25 ألفا وبالتقسيط.. كيف تحصل على قطعة أرض إسكان اجتماعي من الحكومة في 11 مدينة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح مرحلة جديدة من أراضي الإسكان الاجتماعي في 11 مدينة جديدة حيث يجرى تخصيص الأراضي بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان.

وينشر "الخليج 365" تفاصيل التقديم في هذه القرعة والحصول على قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، والتي جاءت على النحو التالي:

- الطرح الجديد من مشروع أراضي الإسكان الاجتماعي يشمل طرح 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة من المشروع.

- يتم التخصيص بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان.

- مساحات الأراضي تتراوح بين 209 و287 مترًا، في 11 مدينة جديدة.

- شملت مدن الطرح (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة).

- تتاح كراسات الشروط بأجهزة المدن المطروح بها قطع الأراضي، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر الجاري.

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- يبدأ الحجز بفروع بنك التعمير والإسكان التالية (العاشر من رمضان – سوهاج – دمياط – دمياط الجديدة – دمياط مشرفة – فرعى البنك بمدينة برج العرب – الدخيلة – فرعي البنك بمدينة أسوان – أخميم الجديدة – الأقصر – قنا – الفيوم – السادات – أسيوط) اعتبارًا من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر حتى 15 أكتوبر المقبل، من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة مساءً.

- شملت شروط الحجز، أن يكون شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

- كما لابد أن لا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر).

- وعن تخصيص الأراضي، من المقرر أن يتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم إعلان مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقًا، وبحضور مسئولي جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان.

- وللتقديم والحجز يتم سداد مقدم الحجز 25 ألف جنيه، ويتم السداد نقدًا أو بنظام التحويل البنكي أو بشيك معتمد (مصرفي / مقبول الدفع).

- يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

- يتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.