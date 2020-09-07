شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مطوبس تطمئن على تسكين قوات تأمين جولة الإعادة لانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قامت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالاطمئنان على جاهزية استراحات القوات المسؤولة عن تأمين انتخابات الإعاده لمجلس الشيوخ.
وقامت «ماضي» بالمرور على الإستراحات للإطمئنان بنفسها على جاهزيتها لتليق ولتوفير الراحه لهم ليتمكنوا من القيام بمهامهم الوطنية في تأمين اللجان الإنتخابية.
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