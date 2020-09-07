شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة جديدة للتواصل والرد على شكاوى المواطنين في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، خدمة جديدة للتواصل مع المواطنين للرد على الشكاوى عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع «فيسبوك» عن طريق المسؤولين بالمحافظة في جميع القطاعات المختلفة، وبلغ عدد المشاركين في الصفخة نحو 124 ألف مواطن، تحت عنوان «ردا على شكاوى المواطنين».

كانت أولى الشكاوى التي وردت من بعض المواطنيين بمركز ناصر يتضررون من توقف مشروع اعادة رصف شارع الجيش ببندر ناصر، وجاء رد على يوسف، رئيس مركز ومدينة ناصر، بشأن تكليف المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ببحث شكوى المواطنين، قائلا إنه تم التواصل مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ببني سويف وجارى العمل حاليا بالشارع عمليات (حلق وتمشيط وتنظيف للشارع ) قبل إعادة الرصف.

فيما شكى عدد من المواطنين من التلاعب في أوزان رغيف الخبز بقرية الميمون شرق البلد، بعزبة بنى سليمان، وعلى الفور أوضح المهندس وصفى عبدالله، مدير التموين، بناء على الشكوى التي وردت تشكلت حملة تموينية ولم تسفر عن وجود أي تلاعب في أوزان الخبز المنتج بقرية الميمون سواء شرق أو غرب البلد، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 4 محاضر لعدم حمل شهادة صحية وأربعة محاضرا ثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وجارى المتابعة اليومية على جميع المخابز بدائرة المحافظة من قبل المكاتب التموينية وبأشراف من مديرية التموين.

وفى مدينة بنى سويف، شكى بعض الموطنين من وجود عربات النقل الكبيرة بشارع مقبل بمدينة بنى سويف وقال المهندس وصفى عبدالله مدير مديرية التموين، بشأن تكليف المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ببحث شكوى المواطنين تبين ان هذه العربات هي لنقل السلع التموينية لفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة الكائنة بحى مقبل كما ان تلك السيارات لم ترد لمنطقة مقبل بصفة مستمرة وانما أيام ورود سلع تموين للفرع مرة أو مرتين شهريا طبقا للوارد للشركة لتفريغ حمولة السلع التموينية للفرع الكائن بالحى دون التجول أو المرور بالشوارع.