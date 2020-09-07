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التصدي لمخالفات بناء على الأراضي الزراعيه في دسوق

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرف اللواء حسين لبيب حسين، رئيس مركز ومدينة دسوق، على التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدوله ومخالفات البناء ووقف إستنزاف الأراضي الزراعيه والتعدي الجائر على الرقعه الزراعيه.

وتم تنفيذ قرارات الإزاله بزمام قرية النوايجه التابعه للوحده المحليه بأبومندور بحضور مأمور مركز شرطة دسوق والقوه المرافقه والقسم الهندسي.

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