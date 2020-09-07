شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 3 محلات خالفت مواعيد الغلق في مدينة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن العميد وليد البيلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، تنفيذ حملة مكبرة لمتابعة المحلات والالتزام بمواعيد الغلق المعلنة لمواجهة فيروس كورونا. اشترك في الحملة نادي مرادش، نائب الرئيس المدينة، ومصطفي فتح الباب، مدير شؤون المناطق، ورؤساء المناطق ورؤساء قسم الاشغالات ومسؤول رخص المحلات. وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 محلات تجارية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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