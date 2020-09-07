أخبار مصر

«الأرصاد»: درجة الحرارة المتوقعة الاثنين 35 والمحسوسة 37

0 نشر
كريمة حسن 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: درجة الحرارة المتوقعة الاثنين 35 والمحسوسة 37 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية ليوم الاثنين وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر.

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة.

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة ليوم الاثنين.

المدينة

المتوقعة

المحسوسة

-

عظمي

صغرى

عظمي

صغرى

القاهرة

35

24

37

26

الاسكندرية

32

26

35

30

وادي النطرون

35

24

37

25

طنطا

34

24

36

26

شبين الكوم

35

24

37

25

دمنهور

33

25

35

28

بلطيم

31

25

33

26

مطروح

29

22

31

23

السلوم

32

23

33

24

سيوة

36

22

39

23

بورسعيد

31

25

34

28

دمياط

31

25

34

28

الزقازيق

35

24

37

25

المنصورة

34

24

36

25

الإسماعيلية

36

23

39

26

السويس

35

24

38

25

العريش

33

22

34

22

رفح

32

22

33

22

رأس سدر

36

26

38

27

نخل

37

22

39

23

نويبع

38

Advertisements

30

41

32

طابا

37

25

39

25

كاترين

37

23

38

23

الطور

36

27

37

27

شرم الشيخ

41

31

44

33

الغردقة

40

30

43

31

مرسى علم

39

29

40

30

الفيوم

36

25

37

26

بني سويف

36

25

37

26

المنيا

38

25

40

26

أسيوط

39

23

41

25

سوهاج

41

28

43

28

قنا

43

28

44

28

الأقصر

45

30

46

30

أسوان

45

31

46

30

ادفو

45

30

46

30

أبوسمبل

44

30

45

30

الوادي الجديد

43

28

45

29

شلاتين

40

29

42

30

أبورماد

39

29

41

30

حلايب

37

30

39

31

رأس حدربة

36

30

38

31

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    99,863

  • تعافي

    78,108

  • وفيات

    5,530

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد»: درجة الحرارة المتوقعة الاثنين 35 والمحسوسة 37 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا