شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: درجة الحرارة المتوقعة الاثنين 35 والمحسوسة 37 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية ليوم الاثنين وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر.

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة.

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة ليوم الاثنين.

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 35 24 37 26 الاسكندرية 32 26 35 30 وادي النطرون 35 24 37 25 طنطا 34 24 36 26 شبين الكوم 35 24 37 25 دمنهور 33 25 35 28 بلطيم 31 25 33 26 مطروح 29 22 31 23 السلوم 32 23 33 24 سيوة 36 22 39 23 بورسعيد 31 25 34 28 دمياط 31 25 34 28 الزقازيق 35 24 37 25 المنصورة 34 24 36 25 الإسماعيلية 36 23 39 26 السويس 35 24 38 25 العريش 33 22 34 22 رفح 32 22 33 22 رأس سدر 36 26 38 27 نخل 37 22 39 23 نويبع 38 Advertisements 30 41 32 طابا 37 25 39 25 كاترين 37 23 38 23 الطور 36 27 37 27 شرم الشيخ 41 31 44 33 الغردقة 40 30 43 31 مرسى علم 39 29 40 30 الفيوم 36 25 37 26 بني سويف 36 25 37 26 المنيا 38 25 40 26 أسيوط 39 23 41 25 سوهاج 41 28 43 28 قنا 43 28 44 28 الأقصر 45 30 46 30 أسوان 45 31 46 30 ادفو 45 30 46 30 أبوسمبل 44 30 45 30 الوادي الجديد 43 28 45 29 شلاتين 40 29 42 30 أبورماد 39 29 41 30 حلايب 37 30 39 31 رأس حدربة 36 30 38 31