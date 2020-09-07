شكرا لقرائتكم خبر عن موقع تنسيق الجامعات 2020: التسجيل مغلق.. ترقبوا إعلان نتائج المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلق موقع التنسيق رابط التقديم للمرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2020، بعد أن تم مد التقديم من يوم السبت إلى الأحد وتوقف الموقع عن استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية المتخرجين من الثانوية العامة، والتى من المقرر أن يتم إعلان نتائج المرحلة الثانية هذا الأسبوع.

ووضع موقع التنسيق أمام رابط تسجيل الرغبات الذي كان مخصصًا للتقديم لطلاب المرحلة الثانية، عبارة «التسجيل مغلق- ترقبوا اعلان نتائج المرحلة الثانية».

وكان موقع التنسيق بدأ استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من طلاب الثانوية العامة، يوم الثلاثاء الماضى، وكان من المقرر أن يستمر 5 أيام، إلى أنه تم مد مدة التقديم ليوم جديد وانتهى التقديم أمس الأحد وفى انتظار اعلان النتيجة.

واستقبل موقع التنسيق رغبات الطلاب بحد أدنى 317.5 درجة لطلاب الشعبة العلمية، بنسبة 77.4%، وعدد طلاب 194 ألفًا و448 طالبًا وطالبة، بينما استقبل أوراق طلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على درجات حد أدنى 278 درجة، بنسبة 67.8%، وعدد طلاب 60 ألفًا و64 طالبًا وطالبة، بلغى إجمالى عدد طلاب الشعبتين المتقدمين لتلك المرحلة 254 ألفًا و512 طالبًا وطالبة.

موقع تنسيق 2020 : التسجيل مغلق .. ترقبوا إعلان نتائج المرحلة الثانية