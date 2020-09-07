شكرا لقرائتكم خبر عن جولة الإعادة لـ«الشيوخ».. استعلم عن لجنتك ورقمك بالكشوف من «الوطنية للانتخابات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر رسميًا يومى الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر 2020، بعد انتهاء انتخابات الإعادة للمصريين في الخارجى يومى الأحد 7 سبتمبر والإثنين 8 سبتمبر، ويتم إعلان نتيجة جولة انتخابات الإعادة بموعد أقصاه يوم 16 سبتمبر 2020.

وتستطيع الاستعلام عن لجنتك الانتخابية، وبيان رقم اللجنة الفرعية ومكانها وعنوان اللجنة ورقمك في كشوف الناخبين باستخدام الرقم القومى الخاص بك، والمكون من 14 رقمًا، وذلك للإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من خلال الضغط على رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

يظهر لك هذا المربع الذي يطلب منك إدخال الرقم القومى كما في الصورة:

جولة الإعادة.. استعلم عن مكان لجنتك ورقمك بالكشوف من الهيئة الوطنية للانتخابات

ويظهر لك بعد كتابة الرقم القومى كافة البيانات اللازمة للإدلاء بصوتك في الانتخابات كما هو موضح في هذا الجدول:

الرقم القومي (.....................) له حق الانتخاب

بيانات اللجنة الانتخابية (نتيجة هذا الاستعلام تخص انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ فقط)

مركزك الإنتخابي: ……………………. محافظة: ……………………. مركز: ……………………. العنوان : ……………………. رقم اللجنة الفرعية: Advertisements ……………………. رقمك في الكشوف الانتخابية: ……………………. تاريخ التصويت: 8- 9 سبتمبر دائرة الفردي: ……………………. دائرة القائمة: …………………….