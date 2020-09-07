مشروع أهالينا 2 بالقاهرة لتطوير العشوائيات يغير حياة 1632 أسرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح محافظة القاهرة عددا من مشاريع تطوير العشوائيات الفترة القادمة لاستكمال خطة القضاء على المناطق العشوائية والتي كانت تغطى أكثر من 50% من مساحة العاصمة، حيث من المقرر أن تعلن المحافظة نهاية العام الجارى الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية. ويعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات عن مشروع أهالينا 2، المقرر افتتاحه خلال الفترة القادمة: 1- تكلفة المشروع 700 مليون جنيه. 2- المشروع كائن بمدينة السلام شرق القاهرة. 3- يتضمن المشروع إقامة 34 عمارة سكنية من 12 طابقا بكل طابق أربع وحدات سكنية. 4- المشروع يشمل إقامة 176 محلا تجاريا، بمساحة 45 م2 للمحل. Advertisements 5- يتضمن المشروع إقامة 4 مولات تجارية مطلة على محور ترعة الطوارئ. 6- يشمل المشروع إقامة مدرسة تعليم أساسى تضم 33 فصلا تعليميا. 7- به مسجد وكنيسة، ومناطق خضراء. 8- يشمل إقامة أماكن انتظار مخصصة سيارات. 9- به مركز شباب على مساحة 7300 م2 لخدمة مشروعى أهالينا 1 و2. 10- تم الانتهاء من إنشاء المباني السكنية للمشروع بنسبة 100%. 11- إجمالى الوحدات بالمشروع 1632 وحدة سكنية.

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