شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تشرح لمزارعى الجوافة كيفية مكافحة ذبابة الفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من التوصيات والإرشادات الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر سبتمبر، حول طرق الرى ومكافحة الإصابة بذبابة الفاكهة.. وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث البساتين فى الآتى:

- إطالة الفترة بين الريات لتصل إلى 15- 20 يوما للرية، حيث يتم البدء فى جمع المحصول خلال هذا الشهر.

- فى حالة الإصابة بذبابة الفاكهة يوصى برش الأشجار بمبيد حشرى مثل اكتليك بمعدل 150سم3 /لتر ماء، على ألا يتم جمع المحصول قبل ثلاثة أسابيع من انتهاء الرش.

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- محصول الأشجار البذرية ما بين 30-40 كجم للأشجار حديثة الإثمار ومن 70- 80 كجم فى حالة الأشجار المعتنى بيها من حيث الرى والتسميد وعمليات الخدمة الأخرى.

ويواصل قطاع الإرشاد الزراعى، التوسع فى منظومة التحول الرقمى، ودعم المزارعين من خلالها، خاصة مع قلة عدد المرشدين الزراعين، بحيث يتم توصيل المعلومة الإرشادية للمزارعين من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة، بصورة مبسطة، ويقوم بتطبيقها على محصوله، لضمان الحصول على إنتاجية عالية، وحماية المحصول من اية اصابات.

ويتم تعميم تلك التوصيات والمواد المصورة على كافة مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى، ومديرى عموم الإرشاد الزراعى والمكافحة، بكافة المحافظات، ومديرى المحطات البحثية، بحيث يتم تعميمها على مستوى المحافظة والمركز والإدارة، وكافة الجمعيات الزراعية، والقادة الريفيين لضمان وصولها الى كافة المزارعين.

كانت وزارة الزراعة أكدت أن اللجنة التنسيقية لإدارة البرنامج القومى لمكافحة ذباب الفاكهة، نفذت عددا من اللجان المرورية على محافظات: الشرقية، الدقهلية، البحيرة، النوبارية، القليوبية، والإسماعيلية، حيث تم توزيع المصايد والمطويات مع الفتيل المشبع بالتراى ميديلور والميثيل يوجينول على تلك المحافظات بصفة دورية اسبوعيا وتم متابعة تلك المصايد فى هذه المحافظات وتسجيل قراءات المصايد اسبوعيا حيث اظهرت النتائج فى اول قراءة للمصايد ارتفاع فى اعداد الذباب المنجذب للمصايد فى الاسبوع الاول وبدأ هذا التعداد فى الانخفاض تدريجيا من خلال متابعة التعداد للمصايد.