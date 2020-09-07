نشرة كورونا| تحذير من شهر ديسمبر وعلاج غريب للفيروس وانتكاسة مصر و12 دولة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات.

وسجلت الدول العربية 84 ألفًا و389 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الأسبوع الماضي. راح ضحية الفيروس 1431 مواطنا عربيا، ورغم ثبات نسبة الزيادة الأسبوعية لإجمالي الإصابات والوفيات عربياً، فإن منحنيات إصابات ووفيات "كوفيد - 19" عاودت الصعود في 12 دولة من بين 22 دولة عربية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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