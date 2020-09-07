حدث ليلاً| زيادة الإصابات والوفيات بكورونا وتفاصيل إحالة "نهى الإمام" للمعاش

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات.

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متحدث "النيابة الإدارية" يكشف سبب إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش

عقب المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، على قرارا المجلس الأعلى، بإحالة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلامياً "سيدة المحكمة"، إلى المعاش.

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جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية بنطاق القاهرة والجيزة

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الأحد، بعمل جولة مفاجئة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة لتقييم الأداء فى مختلف المواقع الشرطية ، والتعرف ميدانيًا على مجريات الحالة الأمنية ومدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة المواقف الأمنية.

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تهدد العمالة بالتشريد.. المنشآت السياحية تطالب بوقف تجاوزات المحليات على المطاعم والكافتيريات

طالب هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت السياحية، وزارة السياحة، واتحاد الغرف السياحية، والمسئولين المعنيين بالقطاع، بوقف الحد من التعديات التي تتم من قبل المحليات على العديد من المنشآت السياحية دون وجود سلطات مخولة لهذه الجهات غير المسئولة بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحي.

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محافظ البحر الأحمر: "ماعنديش أي خسائر في الأرواح والمعدات جراء السيول"

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه لا يوجد أية خسائر في الأرواح أو المعدات والمنازل جراء السيول الشديدة التي ضربت المحافظة مؤخراً.

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اللقطات الأولى للكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة (فيديو وصور)

نشرت وزارة السياحة والآثار، مقطع ترويجي للإعلان عن الكشف الأثري الجديد، الذي تفقده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الأحد، في منطقة سقارة الأثرية.

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العاهل السعودي لترامب: الحل العادل للقضية الفلسطينية ينطلق من المبادرة العربية

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان الحل العادل للقضية الفلسطينية ينطلق من المبادرة العربية للسلام التي أطلقتها المملكة في القمة العربية ببيروت عام 2002.

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أعلى حصيلة يومية عربيًا: أكثر من 12 ألف إصابة جديدة .. والوفيات تعاود الارتفاع

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد - 19) بالوطن العربي إلى مليون و339ألفًا و391 حالة، توفي منهم 24 ألفًا و745 حالة.

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البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز 4.13 مليون والوفيات 126 ألفاً و650

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية في وقت متأخر من يوم الأحد تسجيل 14 الفا و 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليتجاوز العدد الإجمالي للإصابات 4 ملايين و 137 ألفا و 500 حالة.

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وزير الإعلام السوداني: مصر أرسلت طائرتي إغاثة كبداية جسر جوي للمساعدات

قال فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني، إن شعب السودان يشكر الشعب المصري على مشاعره الدافئة، مشيرًا إلى رصده حملة إعلامية على السوشيال ميديا ووجد حالة كبيرة من التعاطف.

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التحالف: تدمير طائرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت باتجاه السعودية

دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، طائرة مفخخة، بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

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