مصر | اليوم.. محاكمة محاكمة فتاة التيك توك شيماء شاكر ومازن المميز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليوم.. محاكمة محاكمة فتاة التيك توك شيماء شاكر ومازن المميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر اليوم الاثنين محكمة جنح القاهرة الاقتصادية محاكمة شيماء أحمد شحاتة شاكر إحدى مقدمات المحتويات المنافية للآداب على تطبيق تيك توك، وآخر يُدعى "مازن ابراهيم الطاهر محمد وشهرته "مازن المميز" بعد إحالتهما، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع فى واقعة فتاة التيك توك منة عبد العزيز وما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار حسن الجوهري في 28 يوليو الماضي "مازن ابراهيم الطاهر محمد وشهرته " مازن المميز " والمتهمة شيماء احمد شحاتة شاكر للمحاكمة الجنائية، أمام المحكمة الاقتصادية بالقضية رقم 1319 لسنة 2020 جنح مالية والمقيدة برقم 1467 لسنة 2020 حصر اقتصادية.

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وجاء قرار الإحالة بعد الاطلاع على الأوراق الخاصة بالتحقيقات والتي قيدت جنحة بالمادتين 25 و138 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقالت النيابة في قرار الإحالة أن المتهمين في غضون شهر مايو 2020 بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة اعتديا على المبادئ والقيم الاسرية في المحتمع المصري بأن نشرا عن طريق الشبكة المعلوماتية _ الصفحات الخاصة بهما على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام _ مقاطع مرئية وصور ومنشورات تضمنت تعديا علي تلك المبادئ والقيم وأتاحا للكافة الاطلاع على محتواهم على النحو المبين بتقرير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي _ المرفق على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وكان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ ضد المتهمة، بعد نشرها عدة مقاطع مخلة، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمة، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معها ونسبت لها إتهامات الاعتداء على قيم المجتمع، وفي ختام التحقيقات، أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.