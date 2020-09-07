مشروع معا لتطوير العشوائيات ينقذ 4416 أسرة فى القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح محافظة القاهرة عددا من مشاريع تطوير العشوائيات الفترة القادمة لاستكمال خطة القضاء على المناطق العشوائية، والتي كانت تغطى أكثر من 50% من مساحة العاصمة، حيث من المقرر أن تعلن المحافظة نهاية العام الجارى الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية. ويعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات عن مشروع معا لتطوير العشوائيات، المقرر افتتاحه خلال الفترة القادمة: 1- مشروع معا لتطوير العشوائيات مقام على مساحة 60 فدانا بحى السلام ثان. 2- أرض المشروع ملك محافظة القاهرة، وينفذ المشروع مؤسسة معا . 3- فكرة مخطط التطوير تعتمد على استكمال إنشاء مجمع سكنى متكامل الخدمات. 4- يتضمن إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج. Advertisements 5- المرحلة الأولى بها 34 عمارة سكنية. 6- المرحلة الأولى بها 1104 وحدات سكنية. 7- المرحلة الثانية بها 102 عمارة سكنية. 8- المرحلة الثانية توفر 3312 وحدة سكنية. 9- يتم البناء على 16.6% من مساحة الأرض وباقى المساحة لتنفيذ الخدمات والطرق وأماكن الانتظار والمناطق الخضراء. 10- المشروع به مستشفى - مدرسة تعليم أساسى وحضانة - ناد اجتماعى - حديقة أطفال – مركز تجاري - مركز ثقافى وقاعات سينما وقاعة متعددة الأغراض ومقر الجمعية – سينما – مسجد – مركز خدمات حكومية. 11- تم الانتهاء من إنشاء المباني السكنية للمشروع بنسبة 100%.

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