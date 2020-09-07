شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أسباب الإدمان ودوافع العلاج فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نتائج الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى أن العوامل الدافعة لتعاطى المواد المخدرة وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت فى المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع والتفكك الأسرى، وغيرها من العوامل الأخرى بجانب أيضا وجود العديد من العوامل الدافعة للعلاج. "الخليج 365 " ينشر تقريرا معلوماتيا عن أبرز الدوافع للعلاج من الإدمان وأيضا أسباب التعاطى فى النقاط التالية 1- أبز أسباب التعاطى وهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية. 2- أصدقاء السوء وحب الاستطلاع والتفكك الأسرى. 3- العوامل الدافعة للعلاج ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء. Advertisements 4- عدم القدرة المادية ومشاكل فى العمل وضغوط الأهل. 5- يتم استقبال المكالمات من خلال الخط الساخن 16023 وتدوين البيانات من خلال استمارة إلكترونية متكاملة. 6- تتضمن الاستمارة بيانات المتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن المريض لأقرب مركز علاجى من محل إقامته. 7- مصادر الاتصالات للخط الساخن كانت المريض نفسه وأيضاً الأم والأب مما يدل على ارتفاع الوعى الأسرى فى الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان، وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج. 8- تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن إلى أن 24.4% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة و34.7 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة و27.83% بدأوا من سنه 30 وحتى 40 سنة.

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