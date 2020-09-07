شكرا لقرائتكم خبر عن 41 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية "دور ثانى".. 12 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته لانطلاق ماراثون الدور الثانى للثانوية الأزهرية، والتى تنطلق يوم السبت القادم 12 سبتمبر، حيث كشف الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريحات لليوم السابع، استعدادات القطاع، وتم تحديد 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، يمتحن بها 41 ألفا و315 طالب وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى.

وأضاف أن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قرروا أن تعقد لجان التصحيح بـ5 مقرات، والتى تبدأ بعد انتهاء اليوم الأول من امتحانات الدور الثانى، مشيرا إلى أن الامتحانات سوف تنتهى يوم 21 سبتمبر الجارى بالنسبة للقسم العلمى ويوم 20 سبتمبر للقسم الأدبى، وسيخوض الطلاب مادتين فى اليوم

وأشار إلى أن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، قرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية الدور الثانى، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين

كما تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385. للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثانى عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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كما كشف الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، وبناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجَّه بتوفير كافة أدوات التعقيم والتطهير اللازمة لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، وتوفير الأمن والمناخ المناسب لإقامة الامتحانات على النحو الأمثل والصحي، وجعل حماية الطلاب وراحتهم فوق كل اعتبار، كما تمت فى الدور الأول.

وأضاف أنه تم توفير كل أدوات التعقيم من قناع الوجه والمطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، وقفازات للموجهين والعاملين والمصححين ورجال الأمن، وستسلم أقنعة الوجه (الكمامات) لكل الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان وكل من يدخل حرم لجنة الامتحانات، وسيتم تسليم كل طالب عبوة من الجل والكُحل للتطهير الدائم.

وأكد أنه سيتم توفير كل المطهرات على أبواب اللجان، والتعقيم الدائم قبل وبعد الامتحانات، وهناك أيضا أجهزة للرش في كل لجنة، كما حرص الأزهر على توفير المساحة الآمنة بين الطلاب ومراعاة التباعد بحيث لن يزيد عدد الطلاب عن 12 طالبًا في كل لجنة فرعية، مع توفير التهوية والأمان الكامل والمناخ المناسب والآمن لجميع الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، وهذا متوفر في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وتابع: أن مظاريف الأسئلة سيتم تعقيمها منذ خروجها من المطبعة حتى وصولها مراكز حفظ الأسئلة ومن هذه المراكز إلى مقار لجان الامتحانات، وأغلفة الأسئلة كذلك يتم تعقيمها، وأشار إلى وجود تنسيق كامل لرؤساء المناطق الأزهرية مع المحافظين ومديريات الصحة في كل محافظة ورجال الأمن، لتوفير الأمان الكامل للطلاب وهناك طبيب لكل لجنة.

وأكد إن أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لن تتجاوز المقرر الدراسي حتى تاريخ 15 مارس2020، حيث تم التنبيه على واضعي الأسئلة بعدم تضمين الامتحانات على أسئلة الألغاز المعقدة، حتى لا تزيد من توتر الطلاب في اللجان، ولا تتطلب مزيدا من وقت الامتحان، موضحا أن هناك مراجعات مستمرة لهذه الاسئلة من أساتذة الجامعة المتخصصين.